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Защитник «Локомотива» Митай: был стереотип, что русские парни — суровые и жёсткие, на Западе все так думают

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Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал, как на Западе воспринимают русских.
Защитник «Локомотива» Митай: был стереотип, что русские парни — суровые и жёсткие, на Западе все так думают
  • Gettyimages.ru

«У меня был стереотип, что русские парни — суровые, жёсткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился вдребезги в первый же мой день в России. Русские — очень душевный, дружелюбный народ», — приводит слова Митая Sport24.

В текущем сезоне албанский защитник провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Митай может перейти в «Ювентус».

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