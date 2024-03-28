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Авербух: Щербакова — очень талантливый и многогранный человек

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Продюсер и хореограф Илья Авербух поздравил олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову с днём рождения.
Авербух: Щербакова — очень талантливый и многогранный человек
  • РИА Новости

«Анна — выдающаяся фигуристка, она очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Сегодня Щербаковой исполнилось 20 лет.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сообщалось, что Александр Галлямов поздравил Щербакову с 20-летием.

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