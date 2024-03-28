Авербух: Щербакова — очень талантливый и многогранный человек

Продюсер и хореограф Илья Авербух поздравил олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову с днём рождения.

«Анна — выдающаяся фигуристка, она очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Сегодня Щербаковой исполнилось 20 лет.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сообщалось, что Александр Галлямов поздравил Щербакову с 20-летием.