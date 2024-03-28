УЕФА может расширить заявку команд — участниц Евро-2024 до 26 игроков
- AFP
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По информации The Athletic, в УЕФА приняли во внимание комментарии некоторых тренеров по поводу составов. Решение будет принято на семинаре 8 апреля.
Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.