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УЕФА может расширить заявку команд — участниц Евро-2024 до 26 игроков

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть возможность расширения заявки команд — участниц чемпионата Европы 2024 года до 26 игроков.
УЕФА может расширить заявку команд — участниц Евро-2024 до 26 игроков
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

По информации The Athletic, в УЕФА приняли во внимание комментарии некоторых тренеров по поводу составов. Решение будет принято на семинаре 8 апреля.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.

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