В ЦСКА опровергли слухи о скором продлении контракта с Федотовым

Директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о скором продлении соглашения с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Странный «инсайд», неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По словам представителя армейского клуба, действующий контракт Федотова рассчитан до лета 2025 года. Поэтому в настоящее время разговоры о пролонгации соглашения неактуальны.

До этого в СМИ появились слухи, что ЦСКА и Федотов в скором времени могут подписать новый договор по схеме «2 + 1».

Федотов известен по работе с «Оренбургом» и «Сочи», вместе с которым он завоевал серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Летом 2022-го наставник возглавил ЦСКА, с которым сразу же повторил это достижение и занял второе место в таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

Ранее Федотов заявил, что ЦСКА нужно включаться в борьбу за медали РПЛ.