Фигурист Володин: ощущал обиду, когда не мог найти партнёршу в России

Фигурист Никита Володин, выступающий за Германию в спортивной паре с Минервой Хазе, заявил, что ощущал обиду из-за того, что не мог найти партнёршу на родине в России.

«Обида? Были такие эмоции, но фигуристам в этом плане чуть легче — мы можем себя реализовать и в шоу, если в спорте не получается. Хотя обида была, конечно, столько сил потрачено. Тем более с каждым разом это делать всё труднее», — заявил Володин РИА Новости.

Спортсмен выступал за Россию до 2020 года. В сборную Германии фигурист перешёл после открепления от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). С Хазе он также стал победителем финала Гран-при сезона-2023/24.

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