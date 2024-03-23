Федерация гандбола России объявила о приостановке сезона до 27 марта

Федерация гандбола России (ФГР) в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» приняла решение о приостановке спортивных соревнований на территории РФ до 27 марта включительно.

Gettyimages.ru