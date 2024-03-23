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Федерация гандбола России объявила о приостановке сезона до 27 марта

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Федерация гандбола России (ФГР) в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» приняла решение о приостановке спортивных соревнований на территории РФ до 27 марта включительно.
Федерация гандбола России объявила о приостановке сезона до 27 марта
  • Gettyimages.ru

«Первенства возобновятся после дополнительного уведомления. О новых датах игр будет сообщено в ближайшие дни», — говорится в заявлении организации.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее главный тренер женского состава ЦСКА Максим Зиновьев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе».

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