Федерация гандбола России объявила о приостановке сезона до 27 марта
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«Первенства возобновятся после дополнительного уведомления. О новых датах игр будет сообщено в ближайшие дни», — говорится в заявлении организации.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее главный тренер женского состава ЦСКА Максим Зиновьев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе».