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Тренер женского клуба ЦСКА Зиновьев: хочется выразить соболезнования от лица команды

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Главный тренер женского состава ЦСКА Максим Зиновьев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе».
Тренер женского клуба ЦСКА Зиновьев: хочется выразить соболезнования от лица команды
  • © Vitaly Smolnikov

«Сегодня не столь до футбола. Прежде всего, хочется выразить соболезнования от лица команды, от лица всей дружной семьи ЦСКА семьям погибших в этой страшной трагедии. Я надеюсь, что все, кто к этому причастен, понесут быстрое и серьёзное наказание. А футбол — он останется футболом», — заявил Зиновьев.

Футболистки столичного ЦСКА одержали победу над пермской «Звездой‑2005» в матче третьего тура женской Суперлиги. Встреча прошла в Перми и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. 

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил шанс проведения товарищеской игры со сборной Казахстана.

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