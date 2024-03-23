RT в Telegram
Подпишись

РФС не рассматривал Казахстан в качестве соперника для игры со сборной России

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил шанс проведения товарищеской игры со сборной Казахстана.
РФС не рассматривал Казахстан в качестве соперника для игры со сборной России
  • РИА Новости

«Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей», — заявил Митрофанов Sport24.

21 марта сборная России в товарищеском матче в Москве обыграла команду Сербии со счётом 4:0. Игра с Парагваем должна была пройти 25 марта на стадионе «Динамо» в 20:00 мск, но встреча перенесена из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в сборной России приняли решение после сдачи крови в центре крови ФМБА завершить мартовский учебно-тренировочный сбор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить