РФС не рассматривал Казахстан в качестве соперника для игры со сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил шанс проведения товарищеской игры со сборной Казахстана.

«Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей», — заявил Митрофанов Sport24.

21 марта сборная России в товарищеском матче в Москве обыграла команду Сербии со счётом 4:0. Игра с Парагваем должна была пройти 25 марта на стадионе «Динамо» в 20:00 мск, но встреча перенесена из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в сборной России приняли решение после сдачи крови в центре крови ФМБА завершить мартовский учебно-тренировочный сбор.