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ФСБ: Задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими клубами «Звезда-2005» и ЦСКА

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Власти Перми и РФС не отменили матч Суперлиги между женскими командами «Звезда-2005» и ЦСКА.
Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими клубами «Звезда-2005» и ЦСКА
  • Gettyimages.ru

В ЦСКА были удивлены решением о проведении игры со зрителями. Встреча начнётся в 11:30 утра по московскому времени.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.

Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».

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