Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими клубами «Звезда-2005» и ЦСКА
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В ЦСКА были удивлены решением о проведении игры со зрителями. Встреча начнётся в 11:30 утра по московскому времени.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.
23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.
Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».