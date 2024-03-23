Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими клубами «Звезда-2005» и ЦСКА

Власти Перми и РФС не отменили матч Суперлиги между женскими командами «Звезда-2005» и ЦСКА.

В ЦСКА были удивлены решением о проведении игры со зрителями. Встреча начнётся в 11:30 утра по московскому времени.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.

Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».