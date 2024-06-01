FP: на Западе задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

Западные перевозчики изучают возможность использования Северного морского пути из-за нападений йеменских хуситов в Красном море.

«Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике... так называемом Севморпути», — пишет Foreign Policy.

Однако, как отмечают журналисты, есть вероятность, что конфликт России с Западом станет камнем преткновения для коммерческих перевозчиков. В издании напомнили, что около 70% Арктики контролирует Россия, а это значит, что необходимо получить разрешение от Москвы на использование маршрута.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2023 году нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть.

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что объём перевозок по Северному морскому пути в следующем году, по предварительным данным, прогнозируется на уровне порядка 50 млн т.