Кормье считает, что бой с Порье поможет Махачеву стать настоящей звездой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказался о поединке между американцем Дастином Порье и россиянином Исламом Махачевым.

«Думаю, этот бой имеет смысл. В этом поединке кроется большой смысл, потому что он поможет Исламу Махачеву стать настоящей звездой», — заявил Кормье на своём YouTube-канале.

За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке в октябре он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев рассказал, что готов был провести поединок в марте.