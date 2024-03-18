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Кормье считает, что бой с Порье поможет Махачеву стать настоящей звездой

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказался о поединке между американцем Дастином Порье и россиянином Исламом Махачевым.
Кормье считает, что бой с Порье поможет Махачеву стать настоящей звездой
  • Gettyimages.ru

«Думаю, этот бой имеет смысл. В этом поединке кроется большой смысл, потому что он поможет Исламу Махачеву стать настоящей звездой», — заявил Кормье на своём YouTube-канале.

За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке в октябре он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев рассказал, что готов был провести поединок в марте.

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