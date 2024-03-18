Кормье считает, что бой с Порье поможет Махачеву стать настоящей звездой
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«Думаю, этот бой имеет смысл. В этом поединке кроется большой смысл, потому что он поможет Исламу Махачеву стать настоящей звездой», — заявил Кормье на своём YouTube-канале.
За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение.
В последнем поединке в октябре он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.
Ранее Махачев рассказал, что готов был провести поединок в марте.