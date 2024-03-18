Бывший арбитр ФИФА Хусаинов перенёс онкологическую операцию
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«Перед пандемией успел операцию сделать. Онкология. Всё прошло удачно. Всё благодаря футболу. Когда в сборной работал, обращался и в МИД, и в медучреждения», — цитирует арбитра «Чемпионат».
Он добавил, что о своём диагнозе узнал случайно, когда пошёл обследовать сердце.
69-летний специалист судил в чемпионате России с 1992 по 1999 год.
Ранее Александр Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров.