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Бывший арбитр ФИФА Хусаинов перенёс онкологическую операцию

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, что перенёс онкологическую операцию.
Бывший арбитр ФИФА Хусаинов перенёс онкологическую операцию
  • Gettyimages.ru

«Перед пандемией успел операцию сделать. Онкология. Всё прошло удачно. Всё благодаря футболу. Когда в сборной работал, обращался и в МИД, и в медучреждения», — цитирует арбитра «Чемпионат».

Он добавил, что о своём диагнозе узнал случайно, когда пошёл обследовать сердце.

69-летний специалист судил в чемпионате России с 1992 по 1999 год.

Ранее Александр Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров.

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