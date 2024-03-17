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Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров.
Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров
  • РИА Новости

«В Саудовской Аравии высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Он также отметил, что там собираются и дальше привлекать российских арбитров к обслуживанию матчей.

24 октября Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад».

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