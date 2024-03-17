Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров
- РИА Новости
«В Саудовской Аравии высоко оценили качество работы наших судей, их квалификацию», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».
Он также отметил, что там собираются и дальше привлекать российских арбитров к обслуживанию матчей.
24 октября Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.
Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад».