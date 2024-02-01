Захарова: Латвия и Эстония запугивают своё население, наказывая участников Игр Будущего

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвия и Эстония запугивают своё население, наказывая участников Игр Будущего.

«Прибалтийские страны вновь продемонстрировали свои русофобские стремления. Они готовы действовать в ущерб себе, своим гражданам, желая вставить нам палки в колёса. Власти прибалтийских стран под абсурдным предлогом используют инструменты политического давления для запугивания прежде всего собственного населения», — приводит слова Захаровой ТАСС.

В феврале Федерация хоккея Латвии и Эстонский хоккейный союз приостановили лицензии своих спортсменов, которые приехали в Казань на Игры Будущего.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее Александр Кожевников посоветовал латвийским хоккеистам остаться в России после Игр Будущего.