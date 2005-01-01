Организаторы Игр Будущего готовы помочь участникам из Латвии в случае необходимости

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров сообщил, что организаторы проекта могут помочь участникам из Латвии в случае необходимости.

«Мы не делали по этому поводу публичных заявлений, не комментировали действия эстонских и латвийских властей. Мы спросили у спортсменов, чем их можно поддержать. Слава богу, что это естественным путём умерло, и надеюсь, что больше проблем у них не будет. Если мы можем чем-то помочь, они могут к нам обратиться», — цитирует Столярова ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее Матыцин рассказал, что Игры Будущего планируется сделать ежегодными.