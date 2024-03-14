Путин поблагодарил Чернышенко за организацию Игр Будущего

Президент России Владимир Путин выразил благодарность заместителю председателя правительства страны Дмитрию Чернышенко за Игры Будущего.

«Не буду скрывать, что я относился к этому так, ну, положительно, разумеется, и хотел, чтобы и наши молодые люди, и наши гости получали удовольствие от общения. Но, всё-таки, относился к этому как к какой-то уж совсем лёгкой, современной развлекательной программе, а это получилось очень серьёзное мероприятие», — приводит РИА Новости слова Путина на совещании с членами правительства.

Президент России заявил, что хотел бы поблагодарить всех тех, кто занимался подготовкой и проведением соревнований. И попросил отметить тех людей, которые участвовали в организации Игр Будущего.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выразил мнение, что Игры Будущего дали импульс развитию фиджитал-спорта.