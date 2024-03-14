Путин поблагодарил Чернышенко за организацию Игр Будущего

Путин поблагодарил Чернышенко за организацию Игр Будущего

Президент России Владимир Путин выразил благодарность заместителю председателя правительства страны Дмитрию Чернышенко за Игры Будущего.

«Не буду скрывать, что я относился к этому так, ну, положительно, разумеется, и хотел, чтобы и наши молодые люди, и наши гости получали удовольствие от общения. Но, всё-таки, относился к этому как к какой-то уж совсем лёгкой, современной развлекательной программе, а это получилось очень серьёзное мероприятие», — приводит РИА Новости слова Путина на совещании с членами правительства.

Президент России заявил, что хотел бы поблагодарить всех тех, кто занимался подготовкой и проведением соревнований. И попросил отметить тех людей, которые участвовали в организации Игр Будущего.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выразил мнение, что Игры Будущего дали импульс развитию фиджитал-спорта.

 