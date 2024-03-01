Кандидаты на проведение вторых Игр Будущего станут известны в апреле

Директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрий Григорьев сообщил, что список кандидатов на проведение вторых Игр будущего планируется озвучить в начале апреля.

«Процесс по формированию международного сообщества фиджитал-спорта и выбор следующей страны-организатора и города идут полным ходом. Могу процитировать руководителя проекта «Игры Будущего», который сообщил, что информация будет после 5 апреля: тогда станет известно, кто выбирает, из чего выбирает, какие дальнейшие шаги», — сообщил Григорьев ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выразил мнение, что Игры Будущего дали импульс развитию фиджитал-спорта.