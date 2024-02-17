Моуринью: увольнение из «Ромы» — одно из тех, которое причинило мне больше всего боли

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём увольнении из итальянского клуба.

«Увольнение из «Ромы» — одно из тех, которое причинило мне больше всего боли. Я отдал всё этому клубу. За эти три года я отказался стать главным тренером сборной Португалии с лучшей командой в её истории!» — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее сообщалось, что «Рома» впервые проиграла после увольнения Моуринью.