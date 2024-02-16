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Ольховский считает, что Павлюченкова может преподнести сюрприз в матче с Рыбакиной

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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Дохе (Катар) между российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой и казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.
Ольховский считает, что Павлюченкова может преподнести сюрприз в матче с Рыбакиной
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Я давно говорил, что, на мой взгляд, Павлюченкова довольно неплохо готова к текущему теннисному сезону. Это было заметно ещё по её движениям и игре на турнире в Австралии.

Настя уверена в себе и очень активно действует на корте. Конечно, Рыбакина является фаворитом этого полуфинала, однако нас ожидает весьма интересное противостояние. Учитывая уровень игры обеих спортсменок, не могу сказать, что между Анастасией и Еленой существует какая-то пропасть в этом отношении. Павлюченкова способна оказать достойное сопротивление Рыбакиной и, возможно, даже преподнесёт сюрприз в этом матче», — сказал Ольховский RT.

Ранее Дмитриева заявила, что Павлюченковой придётся тяжело в матче с Рыбакиной.

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