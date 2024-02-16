Ольховский считает, что Павлюченкова может преподнести сюрприз в матче с Рыбакиной
- Gettyimages.ru
- © DeFodi Images
«Я давно говорил, что, на мой взгляд, Павлюченкова довольно неплохо готова к текущему теннисному сезону. Это было заметно ещё по её движениям и игре на турнире в Австралии.
Настя уверена в себе и очень активно действует на корте. Конечно, Рыбакина является фаворитом этого полуфинала, однако нас ожидает весьма интересное противостояние. Учитывая уровень игры обеих спортсменок, не могу сказать, что между Анастасией и Еленой существует какая-то пропасть в этом отношении. Павлюченкова способна оказать достойное сопротивление Рыбакиной и, возможно, даже преподнесёт сюрприз в этом матче», — сказал Ольховский RT.
Ранее Дмитриева заявила, что Павлюченковой придётся тяжело в матче с Рыбакиной.