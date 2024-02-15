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Дмитриева заявила, что Павлюченковой придётся тяжело в матче с Рыбакиной

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Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева заявила, что российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову ждёт очень тяжёлый матч с Еленой Рыбакиной.
Дмитриева заявила, что Павлюченковой придётся тяжело в матче с Рыбакиной
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Болеть буду за обеих. Ровную игру не держит ни та ни другая. Рыбакина, в частности, не лучшим образом показала себя на Открытом чемпионате Австралии. Хотя, если она сыграет в свой теннис, Павлюченковой будет очень трудно», — заявила Дмитирева РИА Новости. 

Павлюченкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе. Россиянка обыграла американку Даниэль Коллинз в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Призовой фонд турнира превышает $3,2 млн.

Ранее руководство Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) приняло решение сократить после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) дисквалификацию американца Дженсона Бруксби.

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