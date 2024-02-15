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Дисквалификацию американского теннисиста Бруксби сократили после слушаний в CAS

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Руководство Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) приняло решение сократить после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) дисквалификацию американца Дженсона Бруксби.
Дисквалификацию американского теннисиста Бруксби сократили после слушаний в CAS
  • Gettyimages.ru
  • © Lintao Zhang

23-летний теннисист сможет вернуться на корт 3 марта. Его отстранение сокращено с 18 до 13 месяцев, сообщила пресс-служба ITIA.

Бруксби занимал до дисквалификации 301-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Американец трижды умалчивал о своём местонахождении за год перед представителями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и был дисквалифицирован. Теннисист подал апелляцию в CAS. На основании новой информации ITIA пересмотрело своё изначальное решение.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию румынской теннисистки Симоны Халеп на отстранение.

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