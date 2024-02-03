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Романо сообщил, что «Реал» начал переговоры по подписанию контракта с Мбаппе

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Итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал о переговорах «Реала» с нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе.
Романо сообщил, что «Реал» начал переговоры по подписанию контракта с Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Как сообщил Романо в социальных сетях, испанский клуб начал переговоры по подписанию контракта с 25-летним французом.

По словам журналиста, клубы ожидают решения от нападающего в ближайшее время.

В нынешнем сезоне он забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет получать в «Реале» около €10 млн в год.

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