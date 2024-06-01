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Кабулов: МИД не называет сроки исключения талибов из запрещённых организаций

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МИД России в данный момент не может назвать сроки возможного исключения движения «Талибан»* из списка запрещённых террористических организаций.
Кабулов: МИД не называет сроки исключения талибов из запрещённых организаций
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сказал специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Когда президент примет решение, тогда будем разговаривать», — отметил Кабулов.

Кабулов до этого говорил, что статус террористической организации у движения «Талибан» в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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