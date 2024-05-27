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МИД: статус терорганизации в России у талибов мешает развивать отношения с Кабулом

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Статус террористической организации у движения «Талибан»* в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула, заявил директор второго департамента Азии российского МИД, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Совбез ООН принял резолюцию 1267 и речь шла не о движении талибов, а об отдельных руководителях, Россия же внесла всю организацию в список запрещённых.

Кабулов отметил, что в данный момент стоит вопрос о снятии данного статуса с движения талибов, так как начинается процесс нормализации двусторонних экономических и других отношений, а такой статус мешает в первую очередь российским экономоператорам налаживать сотрудничество.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил инициативу возможного исключения «Талибана» из списка террористических организаций.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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