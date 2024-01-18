Лавров: талибы контролируют ситуацию в Афганистане, де-факто власть там есть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что движение «Талибан»* контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

Об этом министр сказал в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

«В Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию», — отметил Лавров.

Он добавил, что в стране продолжают оставаться некоторые очаги напряжённости, но в целом талибы контролируют ситуацию.

Лавров подчеркнул, что Россия сохраняет регулярные контакты с талибами.

Ранее стало известно, что МИД России одобрил решение Казахстана исключить «Талибан» из запрещённых организаций.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.