Лавров: талибы контролируют ситуацию в Афганистане, де-факто власть там есть
- РИА Новости
Об этом министр сказал в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.
«В Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию», — отметил Лавров.
Он добавил, что в стране продолжают оставаться некоторые очаги напряжённости, но в целом талибы контролируют ситуацию.
Лавров подчеркнул, что Россия сохраняет регулярные контакты с талибами.
Ранее стало известно, что МИД России одобрил решение Казахстана исключить «Талибан» из запрещённых организаций.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.