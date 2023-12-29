МИД России поддержал решение Казахстана исключить «Талибан» из запрещённых организаций
- РИА Новости
В МИД выразили надежду, что соответствующее решение Астаны окажет позитивное влияние на развитие диалога с властями Афганистана, а также укрепит взаимное доверие, включая общие усилия по региональной безопасности, борьбе с терроризмом и наркопреступностью.
Также Захарова отметила, что это поспособствует выведению Афганистана из международной изоляции и дальнейшей интеграции этой страны в мировые политические и экономические процессы.
Кроме того, в МИД ожидают, что это откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения.
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что данное решение положительно скажется на продвижении межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в Афганистане.
Ранее в Казахстане приняли решение об исключении движения «Талибан»* из списка запрещённых в стране организаций, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.