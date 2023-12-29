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МИД России поддержал решение Казахстана исключить «Талибан» из запрещённых организаций

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МИД России одобрил решение Казахстана исключить «Талибан» из запрещённых организаций. Комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД России поддержал решение Казахстана исключить «Талибан» из запрещённых организаций
  • РИА Новости

В МИД выразили надежду, что соответствующее решение Астаны окажет позитивное влияние на развитие диалога с властями Афганистана, а также укрепит взаимное доверие, включая общие усилия по региональной безопасности, борьбе с терроризмом и наркопреступностью.

Также Захарова отметила, что это поспособствует выведению Афганистана из международной изоляции и дальнейшей интеграции этой страны в мировые политические и экономические процессы.

Кроме того, в МИД ожидают, что это откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что данное решение положительно скажется на продвижении межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в Афганистане.

Ранее в Казахстане приняли решение об исключении движения «Талибан»* из списка запрещённых в стране организаций, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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