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Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещённых организаций

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В Казахстане приняли решение об исключении движения «Талибан»* из списка запрещённых в стране организаций, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещённых организаций
  • Gettyimages.ru

В интервью агентству «Казинформ» он объяснил, что власти страны постоянно проводят ревизию такого списка в целях его актуализации.

«Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН... движение «Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — сказал представитель дипведомства.

Смадияров отметил, что Казахстан будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил о работе по внесению палестинского движения ХАМАС в список террористов.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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