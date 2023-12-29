Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещённых организаций

В Казахстане приняли решение об исключении движения «Талибан»* из списка запрещённых в стране организаций, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

В интервью агентству «Казинформ» он объяснил, что власти страны постоянно проводят ревизию такого списка в целях его актуализации.

«Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН... движение «Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — сказал представитель дипведомства.

Смадияров отметил, что Казахстан будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил о работе по внесению палестинского движения ХАМАС в список террористов.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.