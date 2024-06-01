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Экс-разведчик Риттер — о ракетах ATACMS: Украине нужно лишь «нажать на кнопку»

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Соединённые Штаты контролируют каждый нюанс в применении ракет ATACMS. Единственная роль, которую доверили Украине, заключается в нажатии на кнопку.

По словам экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, прозвучавшим в эфире RT, Киев не имеет собственной сети спутников, а также не располагает приёмной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных. Однако всё это имеется у США.

«Так что единственная роль, которую играет Украина во всей этой последовательной схеме, — это нажать на кнопку пуска ракеты», — заявил он.

Ранее стало известно об успешном отражении массированной атаки ВСУ с применением ракет ATACMS на Крымский мост.

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