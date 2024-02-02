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Мусаев рассказал о разговоре с президентом махачкалинского «Динамо» Гаджиевым

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Российский тренер Мурад Мусаев рассказал, что контактировал с президентом «Динамо Махачкала» Гаджи Гаджиевым.
Мусаев рассказал о разговоре с президентом махачкалинского «Динамо» Гаджиевым
  • РИА Новости

«Не хотелось бы комментировать слухи. Мы с Гаджи Муслимовичем в очень хороших отношениях. Вчера мы с ним довольно долго разговаривали, но то, о чём мы говорили, пускай останется между нами», — цитирует Мусаева РИА Новости.

1 февраля Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха» по собственному желанию. Также в этот день стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо Махачкала».

«Динамо» с 37 очками лидирует в таблице Первой лиги. На второй строчке располагаются «Химки» с 36 баллами. Тройку замыкает «Акрон» (35). 

Ранее Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.

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