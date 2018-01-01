Гасанов: поездка на чемпионат была моим подарком от родителей на день рождения

Российский игрок Counter-Strike Абдул Гасанов рассказал о дебюте на профессиональном уровне на московском турнире MID.TV Cyber Cup в 2018 году.

«Это был мой первый серьёзный шаг в карьере. Многие из ребят, с кем мы изначально выиграли путёвку на турнир, отказались от неё. Не хотели терпеть поражение на старте и сразу ехать обратно. Я же решил, что приму участие вне зависимости от результата. Это было очень важным моментом. Как минимум попробовал и показал себя в Москве, после чего мне начали поступать предложения от других команд.

Летели из разных уголков России и понимали: если проиграем первый матч — вылетим. Поездка на чемпионат была моим подарком от родителей на день рождения. Я отправился туда один и на обратную дорогу у меня не было денег, поэтому я рассчитывал на победу. В итоге домой пришлось добираться на автобусе, но я не сильно расстроился», — заявил Гасанов RT.

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Ранее Гасанов рассказал, что происходит в тимспиках (голосовых чатах) на крупных турнирах.