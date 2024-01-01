Гасанов о тимспиках: правильная атмосфера — одна из важнейших вещей

Российский игрок Counter-Strike Абдул Гасанов рассказал, что происходит в тимспиках (голосовых чатах) на крупных турнирах.

«Мы практически никогда не орём друг на друга. Это точно не про элитные команды, хотя у менее высококлассных такое может случаться. Чаще всего всё сводится к банальной коммуникации между тиммейтами (партнёрами по команде. — RT). Стараемся веселиться, когда это возможно, ведь правильная атмосфера — одна из важнейших вещей. Вы можете быть невероятно мастеровитыми, талантливыми киберспортсменами, но если внутри всё не в порядке, то вероятность победы катастрофически снижается.

Мы общаемся, планируем, что будем делать в следующих раундах, ждём команду от капитана и в редких случаях повышаем голос, если кто-то не слышит или упускает очень важную информацию. Я не видел, чтобы кто-то ругался. Конечно, в некоторых коллективах ребята порой впадают в состояние тильта (вызванное неудачей эмоциональное состояние, в котором игрок принимает неоптимальные решения. — RT). Но в большинстве случаев всё идёт очень спокойно. Качество общения напрямую влияет на результаты. Если ты будешь кричать, то только испортишь настрой партнёрам», — заявил Гасанов RT.

Полностью интервью с Гасановым читайте на сайте RT.

Ранее Гасанов рассказал о своём пути в киберспорт, а также отметил главные качества игрока.