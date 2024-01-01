Игрок CS Гасанов: чтобы пробиться наверх, мне понадобилось года четыре
Российский игрок Counter-Strike Абдул Гасанов рассказал о своём пути в киберспорт, а также отметил главные качества игрока.
«В целом, чтобы пробиться наверх, мне понадобилось года четыре. При этом определяющий момент в моей карьере произошёл полтора-два года назад. Тогда я стал относиться к киберспорту профессионально и решил усиленно тренироваться. Впервые прикоснулся к играм очень рано, в шесть лет. Всегда прекрасно понимал, чего именно хочу», — заявил Гасанов RT.
Он также отметил, что, скорее всего, ему мешала школа в достижении своих целей.
«Вера в себя, коммуникабельность и работоспособность. Необходимо провести много часов в игре, чтобы начать понимать все её тонкости», — добавил Гасанов.
Полностью интервью с Гасановым читайте на сайте RT.
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