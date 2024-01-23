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Израиль сократил бюджет на Олимпиаду из-за конфликта с Палестиной

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Министерство культуры и спорта Израиля объявило о сокращении бюджета на подготовку к летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года в Париже из-за израильско-палестинского конфликта.
Израиль сократил бюджет на Олимпиаду из-за конфликта с Палестиной
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«В связи с обращением исполнительного директора олимпийского комитета Гили Люстига к министру культуры и спорта Мики Зоару бюджет на олимпийскую подготовку будет сокращён на минимальном уровне, требуемом Министерством финансов, всего на 8%, и составит 36,5 млн шекелей ($9,6 млн)», — говорится в заявлении офиса министра  культуры и спорта Израиля Мики Зоара.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что никого из российских спортсменов не будет на Олимпиаде 2024 года.

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