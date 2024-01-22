RT в Telegram
Подпишись

Вяльбе: никого из россиян на Олимпийских играх в Париже не будет

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возможное участие российских спортсменов на Олимпиаде.
Вяльбе: никого из россиян на Олимпийских играх в Париже не будет
  • РИА Новости

«Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали всё, чтобы у наших молодых атлетов не было никаких шансов. Кто‑то из молодёжи ещё мог бы колебаться и всё же решился бы поехать. Но с какими глазами они потом возвращались бы? Они стали бы врагами для всей России. Думаю, никого там из россиян не будет», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить