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Канчельскис: в 1991 году «Спартак» предлагал мне шикарные условия — жильё, дача, машина

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своём несостоявшемся переходе в московский «Спартак».
Канчельскис: в 1991 году «Спартак» предлагал мне шикарные условия — жильё, дача, машина
  • РИА Новости

«Перед развалом Союза Романцев приглашал меня из «Шахтёра» в «Спартак». Условия по тем временам предлагались шикарные — жильё, дача, машина. По крайней мере на словах», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он добавил, что тогда честно признался тренеру, что хочет попробовать свои силы за границей и стремится уехать в Европу.

Бывший игрок сборной России и СССР в разные годы выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину» и другие европейские клубы.

Ранее сообщалось, что Канчельскис ощутил отголоски землетрясения на границе с Китаем в Джалал-Абаде.

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