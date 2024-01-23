Канчельскис: в 1991 году «Спартак» предлагал мне шикарные условия — жильё, дача, машина
- РИА Новости
«Перед развалом Союза Романцев приглашал меня из «Шахтёра» в «Спартак». Условия по тем временам предлагались шикарные — жильё, дача, машина. По крайней мере на словах», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Он добавил, что тогда честно признался тренеру, что хочет попробовать свои силы за границей и стремится уехать в Европу.
Бывший игрок сборной России и СССР в разные годы выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину» и другие европейские клубы.
Ранее сообщалось, что Канчельскис ощутил отголоски землетрясения на границе с Китаем в Джалал-Абаде.