Канчельскис ощутил отголоски землетрясения на границе с Китаем в Джалал-Абаде
«Лежал в гостинице, начало трясти немножко. Ну, ничего, всё нормально. Ощутил на себе, так скажем. Неприятно, конечно, минуту всего потрясло. Сейчас буду уже лежать футбол смотреть», — цитирует бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» «Матч ТВ».
Вечером 22 января на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой семь баллов. Подземные толчки также ощущались в Казахстане и Узбекистане.
25 декабря стало известно, что Канчельскис подписал контракт с «Мурас Юнайтед» на один год.
Последним местом работы 54-летнего российского специалиста был казахстанский «Тобол», где он занимал пост генерального директора.
Ранее Канчельскис рассказал, что рекомендовал полузащитника Файзуллаева в «Локомотив».