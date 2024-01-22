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Канчельскис ощутил отголоски землетрясения на границе с Китаем в Джалал-Абаде

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Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что почувствовал в Джалал-Абаде небольшие подземные толчки после землетрясения, которое произошло на границе Киргизии и Китая.

«Лежал в гостинице, начало трясти немножко. Ну, ничего, всё нормально. Ощутил на себе, так скажем. Неприятно, конечно, минуту всего потрясло. Сейчас буду уже лежать футбол смотреть», — цитирует бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» «Матч ТВ».

Вечером 22 января на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой семь баллов. Подземные толчки также ощущались в Казахстане и Узбекистане.

25 декабря стало известно, что Канчельскис подписал контракт с «Мурас Юнайтед» на один год.

Последним местом работы 54-летнего российского специалиста был казахстанский «Тобол», где он занимал пост генерального директора.

Ранее Канчельскис рассказал, что рекомендовал полузащитника Файзуллаева в «Локомотив».

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