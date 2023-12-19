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Канчельскис: рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив» ещё до его перехода в ЦСКА

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что рекомендовал полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Локомотив».
Канчельскис: рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив» ещё до его перехода в ЦСКА
  • РИА Новости

«После первого круга мне понравились Тюкавин, Мостовой, Файзуллаев. Последнего я когда‑то рекомендовал в московский «Локомотив», ещё до его перехода в ЦСКА», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Чалов рассказал, что Файзуллаев дважды угощал весь состав ЦСКА пловом.

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