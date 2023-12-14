Ротенберг: благодаря соцсетям мы вовлекаем болельщиков в жизнь «Локомотива»

Директор департамента развития молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о работе с воспитанниками клуба.

«В соцсетях мы регулярно показываем не только футбольный контент, но и воспитательный, и развлекательный. Например, у нас ребята за успехи в футболе, учёбе и дисциплине получают приглашение в ложу на матчи основы. Там в комфортной обстановке они могут посмотреть за нашей первой командой, за игроками, место которых они должны занять в будущем. Обязательная часть — общение с легендами клуба и игроками основного состава», — приводит слова Ротенберга сайт московского клуба.

По его словам, «Локомотив» — первый клуб в России, который проводит такие мероприятия в ложах для воспитанников.

«Эти встречи позволяют связать легендарное прошлое и перспективное будущее нашего клуба. Не бывает будущего без прошлого. А благодаря соцсетям мы это показываем и вовлекаем болельщиков в жизнь спортсменов, клуба и академии», — сказал он.

Ротенберг выступал за железнодорожников с 2016 по 2022 год. В ноябре прошлого года бывший футболист был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола красно-зелёных.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что Ротенберг готов стать новым спортдиректором «Локомотива».