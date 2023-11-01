В РФС заявили, что на Карпина не давит ситуация с контрактом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с продлением контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«У нас такие отношения с ним, что мы можем в любой момент обсудить его будущее. Уверен, что он чувствует нашу поддержку и этот вопрос на него не давит», — цитирует Митрофанова «СЭ».

В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го. Его контракт с РФС действует до лета 2024 года.

Ранее Александр Дюков рассказал, что не обсуждал с Карпиным его возможный уход из сборной России.