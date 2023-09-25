Дюков рассказал, что не обсуждал с Карпиным его возможный уход из сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что не обсуждал с главным тренером сборной России Валерием Карпиным его возможный уход из национальной команды.

«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», — цитирует Дюкова РИА Новости.

В беседе с журналистами Карпин заявил, что пока не хочет уходить из «Ростова», но и не исключил своей отставки через три месяца.

В настоящий момент Карпин совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее Дюков заявил, что скауты будут отслеживать игроков на турнире Школьной футбольной лиги.