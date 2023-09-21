Дюков заявил, что скауты будут отслеживать игроков на турнире Школьной футбольной лиги

Президент РФС Александр Дюков заявил, что скауты профессиональных академий будут отслеживать талантливых игроков на турнире Школьной футбольной лиги.

«Безусловно. Эти турниры проводятся не только ради соревновательной практики, но и для возможности нашим селекционерам увидеть талантливых детей. ШФЛ — аналог «Кожаного мяча». Если окунуться в прошлое, роль этого турнира для подготовки профессиональных футболистов была очень велика. Сборная СССР 70—80-х годов на две трети состояла из игроков, прошедших школу этого любительского турнира. В команду попадали не воспитанники «Спартака», ЦСКА или «Арарата», а те, кто начинал со двора. Например, Фёдор Черенков и Хорен Оганесян.

Для скаутов профессиональных академий это отличная возможность посмотреть ребят, которые по тем или иным причинам не смогли прийти на отбор в детско-юношеские спортивные школы. Почему бы её не использовать?» — заявил RT Дюков.

Ранее Дюков заявил, что Школьная футбольная лига — прекрасная возможность перезапустить массовый футбол.