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Дюков заявил, что скауты будут отслеживать игроков на турнире Школьной футбольной лиги

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Президент РФС Александр Дюков заявил, что скауты профессиональных академий будут отслеживать талантливых игроков на турнире Школьной футбольной лиги.
Дюков заявил, что скауты будут отслеживать игроков на турнире Школьной футбольной лиги
  • Gettyimages.ru
  • © baris canverenler

«Безусловно. Эти турниры проводятся не только ради соревновательной практики, но и для возможности нашим селекционерам увидеть талантливых детей. ШФЛ — аналог «Кожаного мяча». Если окунуться в прошлое, роль этого турнира для подготовки профессиональных футболистов была очень велика. Сборная СССР 70—80-х годов на две трети состояла из игроков, прошедших школу этого любительского турнира. В команду попадали не воспитанники «Спартака», ЦСКА или «Арарата», а те, кто начинал со двора. Например, Фёдор Черенков и Хорен Оганесян.

Для скаутов профессиональных академий это отличная возможность посмотреть ребят, которые по тем или иным причинам не смогли прийти на отбор в детско-юношеские спортивные школы. Почему бы её не использовать?» — заявил RT Дюков.

Ранее Дюков заявил, что Школьная футбольная лига — прекрасная возможность перезапустить массовый футбол.

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