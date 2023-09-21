Дюков: Школьная футбольная лига — прекрасная возможность перезапустить массовый футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об открытии Школьной футбольной лиги.

«Школьная футбольная лига — очень важный элемент нашего флагманского проекта «Футбол в школе». Мы системно и целенаправленно развиваем детский и массовый футбол. Мы помним прекрасный «Кожаный мяч» в 1970—1980-х годах. Тогда в футбол играли и во дворах, и на заводских примышленных предприятиях, где было множество полей. Мы утеряли это в 1990-е годы. Нынешний проект — прекрасная возможность перезапустить наш массовый футбол.

Футбольная инфраструктура покинула наши дворы, но осталась в школах: спортивные залы, площадки при образовательных учреждениях. С Минпросвещения мы согласовали третий футбольный урок физкультуры в ряде школ. РФС подготовил учителей физкультуры, выдав им лицензию и методички для проведения тренировок. За два года в эти школы было передано 180 тыс. мячей. Как результат — уже 4150 школ участвуют в нашем проекте. Это более 1 млн детей. Вовлечены все регионы. Это не просто игра в футбол, это полноценные тренировки», — заявил президент РФС.

Также Дюков рассказал, сколько денег тратит РФС на данный проект.

«Бюджет растёт: ежегодно размер выделенных средств увеличивается. На данный момент сумма составляет порядка 300 млн рублей. Я считаю, что это не затраты, а инвестиции», — сказал он.

Ранее Дюков заявил, что «Футбол в школе» — важнейший проект в структуре российского футбола.