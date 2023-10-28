Умяров: качество поля в Воронеже сыграло решающую роль в поражении «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что качество газона сыграло решающую роль в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом».

«Качество газона сильно сказалось, я считаю. Сыграло решающую роль. Условия были для всех одинаковыми. Просто «Факелу» удалось быстрее под них адаптироваться», — приводит слова Умярова «Матч ТВ».

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0 в пользу «Факела».

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее в «Факеле» назвали заслуженной победу над «Спартаком».