Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля

Бельгия предложила Совету ЕС обсудить торговые санкции в отношении Израиля.

Об этом сказал бельгийский премьер-министр Александр Де Кро, пишет Le Soir.

По словам премьера, Бельгия несколько недель назад решила ввести торговые санкции против Израиля. Де Кро отметил, что ввод данных ограничений изменит только торговые маршруты.

«Поэтому мы уже обсуждаем с другими европейскими странами, как можно решить эту проблему», — отметил политик.

Де Кро считает, что Евросоюз может использовать как предлог для санкций невыполнение израильской стороной пункта соглашения об ассоциации с ЕС о соблюдении прав человека.

Ранее газета The Times of Israel писала о том, что США могут ввести санкции против ряда подразделений ЦАХАЛ.