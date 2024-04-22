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TI: США могут ввести санкции против ряда подразделений ЦАХАЛ

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Американские власти намерены ввести санкционные ограничения в отношении ряда подразделений израильской армии.
TI: США могут ввести санкции против ряда подразделений ЦАХАЛ
  • AP

Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на двух неназванных американских официальных лиц.

Уточняется, что изначально поступала информация только об ограничении против подразделения «Нецах Йегуда».

«Вашингтон рассматривает санкции против других израильских военных и полицейских подразделений, которые, как утверждается, совершили нарушения прав человека в отношении палестинцев», — отмечается в материале.

По данным газеты, Госдеп США уже более года ведёт расследование в отношении подразделений армии Израиля.

Ранее сообщалось, что США объявят в течение нескольких дней о введении санкций против одного из подразделений израильской армии, «Нецах Иегуда», за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан.

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