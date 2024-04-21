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Axios: США введут санкции против батальона армии Израиля «Нецах Иегуда»

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США объявят в течение нескольких дней о введении санкций против одного из подразделений израильской армии, «Нецах Иегуда», за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан.
Axios: США введут санкции против батальона армии Израиля «Нецах Иегуда»
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что это будет первый случай, когда США введут ограничения против военного подразделения Израиля.

Санкции заключаются в том, что подразделению и его членам будет запрещено получать любую военную помощь Вашингтона и участвовать в американских программах подготовки, уточняет портал.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия в Совете Безопасности всемирной организации в скором времени вернётся к вопросу о введении санкций в отношении Израиля.

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