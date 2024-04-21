Axios: США введут санкции против батальона армии Израиля «Нецах Иегуда»

США объявят в течение нескольких дней о введении санкций против одного из подразделений израильской армии, «Нецах Иегуда», за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что это будет первый случай, когда США введут ограничения против военного подразделения Израиля.

Санкции заключаются в том, что подразделению и его членам будет запрещено получать любую военную помощь Вашингтона и участвовать в американских программах подготовки, уточняет портал.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия в Совете Безопасности всемирной организации в скором времени вернётся к вопросу о введении санкций в отношении Израиля.