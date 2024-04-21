Axios: США введут санкции против батальона армии Израиля «Нецах Иегуда»
- AP
- © Ariel Schalit
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что это будет первый случай, когда США введут ограничения против военного подразделения Израиля.
Санкции заключаются в том, что подразделению и его членам будет запрещено получать любую военную помощь Вашингтона и участвовать в американских программах подготовки, уточняет портал.
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия в Совете Безопасности всемирной организации в скором времени вернётся к вопросу о введении санкций в отношении Израиля.