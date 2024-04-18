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Небензя: Россия в СБ ООН скоро вернётся к вопросу о санкциях в отношении Израиля

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия в Совете Безопасности всемирной организации в скором времени вернётся к вопросу о введении санкций в отношении Израиля.
Небензя: Россия в СБ ООН скоро вернётся к вопросу о санкциях в отношении Израиля
  • AFP

Об этом дипломат сказал в ходе заседания СБ ООН.

Небензя указал на необходимость прекращения огня в секторе Газа в соответствии с резолюцией 2728. Он добавил, что за невыполнение этой резолюции СБ ООН имеет право наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений.

«Мы к этому вопросу ещё вернёмся в самое ближайшее время», — заключил дипломат. 

Ранее Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена.

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