Небензя: Россия в СБ ООН скоро вернётся к вопросу о санкциях в отношении Израиля

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия в Совете Безопасности всемирной организации в скором времени вернётся к вопросу о введении санкций в отношении Израиля.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания СБ ООН.

Небензя указал на необходимость прекращения огня в секторе Газа в соответствии с резолюцией 2728. Он добавил, что за невыполнение этой резолюции СБ ООН имеет право наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений.

«Мы к этому вопросу ещё вернёмся в самое ближайшее время», — заключил дипломат.

Ранее Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена.