Небензя: Россия в СБ ООН скоро вернётся к вопросу о санкциях в отношении Израиля
- AFP
Об этом дипломат сказал в ходе заседания СБ ООН.
Небензя указал на необходимость прекращения огня в секторе Газа в соответствии с резолюцией 2728. Он добавил, что за невыполнение этой резолюции СБ ООН имеет право наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений.
«Мы к этому вопросу ещё вернёмся в самое ближайшее время», — заключил дипломат.
Ранее Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена.