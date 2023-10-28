В «Факеле» назвали заслуженной победу над «Спартаком»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил победу воронежского клуба над «Спартаком» в 13-м туре чемпионата России.

«Для нас это не неожиданная победа. Мы готовились побеждать. Надо набирать максимум очков. Мы доминировали в обоих таймах и заслуженно выиграли матч», — цитирует Котова «Спорт-Экспресс».

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений в чемпионатах России.