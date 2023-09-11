«Почта России» стала партнёром международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего»

«Почта России» и проект «Игры Будущего» пришли к совместному решению о сотрудничестве в сфере развития новых видов соревновательных дисциплин.

«Почта России» и проект «Игры Будущего» заключили соглашение на полях VIII Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили генеральный директор Михаил Волков и руководитель проекта Игорь Столяров.

«Мы рады принять участие в продвижении нового формата международных мероприятий, стать частью сильной команды организаторов. «Почта России» готова помочь сделать первый фиджитал-турнир настоящим праздником для болельщиков и спортсменов со всего мира», — сказал Волков.

«Вместе с «Почтой России», которая на протяжении десятилетий поддерживает развитие информационных технологий, помогает в проведении массовых и профессиональных спортивных мероприятий, мы уверены, что сможем реализовать самые масштабные цели и задачи», — добавил Столяров.

«Игры Будущего» объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.

Ранее Путин пригласил страны БРИКС на Игры Будущего в Казани.