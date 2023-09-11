Узнать больше

«Почта России» стала партнёром международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего»

Короткая ссылка
«Почта России» и проект «Игры Будущего» пришли к совместному решению о сотрудничестве в сфере развития новых видов соревновательных дисциплин.
«Почта России» стала партнёром международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего»
  • РИА Новости

«Почта России» и проект «Игры Будущего» заключили соглашение на полях VIII Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили генеральный директор Михаил Волков и руководитель проекта Игорь Столяров.

«Мы рады принять участие в продвижении нового формата международных мероприятий, стать частью сильной команды организаторов. «Почта России» готова помочь сделать первый фиджитал-турнир настоящим праздником для болельщиков и спортсменов со всего мира», — сказал Волков.

«Вместе с «Почтой России», которая на протяжении десятилетий поддерживает развитие информационных технологий, помогает в проведении массовых и профессиональных спортивных мероприятий, мы уверены, что сможем реализовать самые масштабные цели и задачи», — добавил Столяров.

«Игры Будущего» объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.

Ранее Путин пригласил страны БРИКС на Игры Будущего в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить