Путин пригласил страны БРИКС на Игры Будущего в Казани

Российский президент Владимир Путин пригласил команды из стран-партнеров на «Игры будущего» в Казани.

«Будем рады приветствовать команды из стран объединения и на проводимом в следующем году в Казани международном турнире «Игры будущего», — заявил Путин на саммите БРИКС по видеосвязи.

Игры Будущего объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.

Ранее руководитель Игр Будущего Игорь Столяров подтвердил, что африканские киберспортсмены примут участие в соревнованиях в Казани.